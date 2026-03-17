Εργασίες συντήρησης στην ΕΟ 16 Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου – Πότε και και σε ποια σημεία

Εργασίες συντήρησης στην Εθνική Οδό 16 Θεσσαλονίκης- Πολυγύρου θα πραγματοποιήσει η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026, από τις 08.00 π.μ. έως τις 4.00 μ.μ. και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Πρόκειται για εργασίες καθαρισμού ερεισμάτων και χωματουργικές εργασίες στην Εθνική Οδό 16 Θεσσαλονίκης- Πολυγύρου, στο τμήμα από τη στροφή για το βόρειο τμήμα της ΒΙ.ΠΕ. Θέρμης (στο ύψος των εγκαταστάσεων της εταιρείας INTERBETON) έως το τέλος της νησίδας με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη και με αποκλεισμό μίας λωρίδας κυκλοφορίας.



Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.