MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Εργασίες συντήρησης στην Ενωτική Οδό Σίνδου από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Τις εργασίες συντήρησης στην Ενωτική Οδό Σίνδου συνεχίζει η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου έως και την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025, από τις 07.00 π.μ. και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Πρόκειται για χωματουργικές εργασίες και εργασίες καθαρισμού τάφρων σε διάφορα τμήματα της Ενωτικής Οδού Σίνδου, από τον ανισόπεδο κόμβο με την Ε.Ο. 1 Αθήνα- Θεσσαλονίκη έως το πέρας της οδού στη βιομηχανική περιοχή της Σίνδου, με κατεύθυνση από και προς Θεσσαλονίκη και με αποκλεισμό μίας λωρίδας κυκλοφορίας.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Χαλκηδόνας ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 15 ώρες πριν

Χαρίτσης: Απαιτείται σοβαρή στρατηγική για ρεύμα και νερό

ΔΙΕΘΝΗ 20 ώρες πριν

Νέες απειλές Πούτιν: Αν η Ευρώπη θέλει πόλεμο είμαστε έτοιμοι τώρα

LIFESTYLE 18 ώρες πριν

Αλέξανδρος Τσουβέλας για τον ιερέα πατέρα του: Έλεγε να μην τρώμε έξω κρέας τη Μεγάλη Παρασκευή και τον ξεφτιλίζουμε

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Κ. Χατζηδάκης: Η Ελλάδα πολύ καλός προορισμός για επενδύσεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 ώρες πριν

Κ. Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση οδηγεί σε καταστροφή τον πρωτογενή τομέα

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 7 ώρες πριν

Εργασίες τοποθέτησης μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας και σήμερα στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης