MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Εργασίες συντήρησης στη λεωφόρο Μ. Θεοδωράκη από την Δευτέρα

|
THESTIVAL TEAM

Εργασίες συντήρησης στη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη (πρώην οδό Λαγκαδά) θα πραγματοποιήσει η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου έως και την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025, με ώρα έναρξης στις 07.00 π.μ. ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Πρόκειται για χωματουργικές εργασίες και εργασίες κατασκευής φρεατίων στον κλάδο εισόδου του ανισόπεδου κόμβου Ωραιοκάστρου που οδηγεί από το Ωραιόκαστρο (οδό Θεσσαλονίκης) προς την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Καβάλας, στο ρεύμα πορείας προς την Καβάλα και με αποκλεισμό μισής λωρίδας κυκλοφορίας.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

MEDIA NEWS 6 ώρες πριν

Σόλων Τσούνης: Όταν κάναμε προγνωστικά στο γύρισμα, είχα πει ότι το Σόι θα κάνει 40% στα νούμερα τηλεθέασης

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 15 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και σήμερα στην Περιφερειακή Οδό

LIFESTYLE 11 ώρες πριν

Γρηγόρης Πετράκος: O Covid ήταν φτιαχτός, δεν πέθαναν άνθρωποι από κορωνοϊό αλλά από την κατάσταση στα νοσοκομεία

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 24 ώρες πριν

Πέτρος Γκαϊδατζής: “Είμαι χάλκινος ολυμπιονίκης και είμαι σίγουρος ότι δεν έχεις ξανακούσει το όνομά μου”

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Iβάν Σαββίδης στους παίκτες του ΠΑΟΚ: Τη Νέα Τούμπα θα τη φτιάξουμε εμείς

LIFESTYLE 1 ώρα πριν

The Voice: Βρέθηκαν μαζί στη σκηνή Χρήστος Μάστορας και Stan – Δείτε βίντεο