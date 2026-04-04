Εργασίες συντήρησης σήμερα στην ΕΟ Θεσσαλονίκης-Σερρών – Σε ποια σημεία

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ασφαλτικές εργασίες και εργασίες απόξεσης ασφάλτου στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Σερρών θα πραγματοποιήσει η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας το Σάββατο 4 Απριλίου 2026, με ώρα έναρξης στις 09.00 π.μ. και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Οι ασφαλτικές εργασίες θα πραγματοποιηθούν στην περιοχή της Λητής, στο ύψος των εγκαταστάσεων της επιχείρησης «ΑΡΤΟΖΑ», με κατεύθυνση από Σέρρες προς Θεσσαλονίκη.

Επίσης, εργασίες απόξεσης ασφάλτου περιορισμένου μήκους θα πραγματοποιηθούν στην περιοχή της Ασσήρου και στη διασταύρωση με τη Νέα Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης- Κιλκίς.

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν με αποκλεισμό μίας λωρίδας κυκλοφορίας.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Λητής ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

