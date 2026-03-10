MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Εργασίες συντήρησης πρασίνου στο παράπλευρο οδικό δίκτυο της παράκαμψης της Πελλαίας Χώρας

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Εργασίες συντήρησης πρασίνου κατά μήκος του παράπλευρου οδικού δικτύου της παράκαμψης της Πελλαίας Χώρας (Παράκαμψη Παραλίμνης) θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από την Τετάρτη 11 Μαρτίου έως και την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026, από τις 06.30 π.μ. έως τη δύση του ηλίου και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Χαλκηδόνας και το Τμήμα Τροχαίας Πέλλας ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

Εργασίες

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 8 ώρες πριν

Ορίστηκε η ώρα του τελικού ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και ΟΦΗ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 11 ώρες πριν

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού ITB Berlin 2026

LIFESTYLE 2 ώρες πριν

Στο νοσοκομείο η Κέλλυ Βρανάκη: “Οι δύσκολες μέρες μας κάνουν πιο δυνατούς”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 17 ώρες πριν

Ηράκλειο: Αυτοκίνητο παρέσυρε 27χρονη και “καρφώθηκε” σε κατάστημα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 12 ώρες πριν

Ανδρουλάκης στη Βουλή: Μνημείο συγκάλυψης το πόρισμα της πλειοψηφίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 12 ώρες πριν

Κωνσταντοπούλου: “Ένα ακόμα μπάζωμα της κυβέρνησης” – Ένσταση για το κλείσιμο της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ