Εργασίες συντήρησης πρασίνου στο παράπλευρο οδικό δίκτυο της παράκαμψης της Πελλαίας Χώρας

Εργασίες συντήρησης πρασίνου κατά μήκος του παράπλευρου οδικού δικτύου της παράκαμψης της Πελλαίας Χώρας (Παράκαμψη Παραλίμνης) θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από την Τετάρτη 11 Μαρτίου έως και την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026, από τις 06.30 π.μ. έως τη δύση του ηλίου και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Χαλκηδόνας και το Τμήμα Τροχαίας Πέλλας ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.