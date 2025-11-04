MENOY

Εργασίες συντήρησης πρασίνου στην εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης

Τις εργασίες συντήρησης πρασίνου (κοπή ανεπιθύμητης βλάστησης και διαμόρφωση θάμνων) θα συνεχίσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έως και την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2025, από τις 06.00 π.μ. έως τη δύση του ηλίου ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Πρόκειται για εργασίες στο έρεισμα της εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης, από τον κόμβο της λαχαναγοράς (Κ16, Χ.Θ. 0+000) έως και την έξοδο της ανατολικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης (Κ5, Χ.Θ. 8+600), με αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και τμηματικά.

Σημειώνεται ότι τα συνεργεία που θα εκτελούν τις συγκεκριμένες εργασίες είναι κινητά και ότι ο χρόνος αποκλεισμού των οδικών τμημάτων θα είναι σχετικά μικρός.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

