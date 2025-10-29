MENOY

Εργασίες συντήρησης πρασίνου και σήμερα στη Μουδανιών – Πώς θα διεξάγεται η κυκλοφορία

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Συνεχίζονται και σήμερα οι εργασίες συντήρησης πρασίνου στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης- Νέων Μουδανιών, στα χωρικά όρια της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής έως και τον κυκλικό κόμβο Κασσανδρείας από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής, από τις 6.30 π.μ. έως τη δύση του ηλίου, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στο έρεισμα της οδού, με αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας, ανά κατεύθυνση και τμηματικά. Σημειώνεται ότι τα συνεργεία που εκτελούν τις εργασίες είναι κινητά και ότι το χρονικό διάστημα αποκλεισμού κάθε οδικού τμήματος θα είναι σχετικά μικρό.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Νέων Μουδανιών ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

Εργασίες

