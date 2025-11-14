MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Eργασίες συντήρησης οδοστρώματος στην 29η Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης – Τριλόφου – όρια νομού από την Δευτέρα

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Τις εργασίες συντήρησης του οδοστρώματος στην 29η Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης – Τριλόφου –  όρια Νομού θα συνεχίσει η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου έως και την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025, με ώρα έναρξης στις 07.00 π.μ.  ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Πρόκειται για εργασίες στα εξής τμήματα:

Α) Από Δευτέρα 17-11-2025 έως και Τρίτη 18-11-2025 οι εργασίες θα εκτελεστούν στο οδικό τμήμα από τη διασταύρωση της επαρχιακής οδού με τη δημοτική οδό προς Ρύσιο έως το μηδέν χιλιόμετρο Τριλόφου (διασταύρωση με την 27η Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης – Ν. Μηχανιώνας).

Β) Από Τετάρτη 19-11-2025 έως και Παρασκευή 21-11-2025 οι εργασίες προγραμματίζονται για το οδικό τμήμα από τον ανισόπεδο κόμβο Καρδίας έως τη διασταύρωση με τη δημοτική οδό Καρατάσου.

Κατά την εκτέλεση των εργασιών η κίνηση των οχημάτων θα διενεργείται με εναλλάξ κυκλοφορία.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7 ώρες πριν

Αλεξάνδρα Σδούκου: Οι πολίτες εμπιστεύονται τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 11 ώρες πριν

Κιλκίς: Σοβαρό τροχαίο με σύγκρουση τριών οχημάτων στη Νέα Σάντα – Δύο τραυματίες

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

“Να μείνουν πίσω και να πολεμήσουν” – Ο Μερτς κάλεσε τον Ζελένσκι να περιορίσει τη μαζική άφιξη νεαρών Ουκρανών στη Γερμανία

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 8 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Φορτηγό συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα στο κέντρο – Ένας τραυματίας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7 ώρες πριν

Μητσοτάκης: Η θέση της Ελλάδος σταδιακά βελτιώνεται – Δεν είμαι μάγος, δεν είμαι Χάρι Πότερ

LIFESTYLE 4 ώρες πριν

Μαυρίκιος Μαυρικίου: Το βίντεο από το τροχαίο ατύχημα που είχε – “Το περασμένο Σάββατο πέθανα και ξύπνησα ζωντανός”