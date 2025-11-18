MENOY

Εργασίες συντήρησης οδοστρώματος και σήμερα στην 29η Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης – Τριλόφου – Όρια Νομού

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Τις εργασίες συντήρησης του οδοστρώματος στην 29η Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης – Τριλόφου – όρια Νομού θα συνεχίσει η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έως και την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025, με ώρα έναρξης στις 07.00 π.μ. ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Πρόκειται για εργασίες στα εξής τμήματα:

Α) Από Δευτέρα 17-11-2025 έως και Τρίτη 18-11-2025 οι εργασίες θα εκτελεστούν στο οδικό τμήμα από τη διασταύρωση της επαρχιακής οδού με τη δημοτική οδό προς Ρύσιο έως το μηδέν χιλιόμετρο Τριλόφου (διασταύρωση με την 27η Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης – Ν. Μηχανιώνας).

Β) Από Τετάρτη 19-11-2025 έως και Παρασκευή 21-11-2025 οι εργασίες προγραμματίζονται για το οδικό τμήμα από τον ανισόπεδο κόμβο Καρδίας έως τη διασταύρωση με τη δημοτική οδό Καρατάσου.

Κατά την εκτέλεση των εργασιών η κίνηση των οχημάτων θα διενεργείται με εναλλάξ κυκλοφορία.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

