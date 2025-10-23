MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Εργασίες συντήρησης οδοστρώματος και σήμερα στην 29η Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης – Τριλόφου – Όρια Νομού

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Συνεχίζονται και σήμερα οι εργασίες συντήρησης του οδοστρώματος στην 29η Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης – Τριλόφου – όρια Νομού που πραγματοποιεί η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έως και την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025, με ώρα έναρξης στις 07.00 π.μ. και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Πρόκειται για εργασίες στον οικισμό Τριλόφου. Κατά την εκτέλεση των εργασιών η κίνηση των οχημάτων θα διενεργείται με εναλλάξ κυκλοφορία.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

Εργασίες Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 14 ώρες πριν

Σφοδρό τροχαίο στην ΕΟ Θεσσαλονίκης-Πολυγύρου μετά από σύγκρουση ΙΧ με φορτηγό – Ένας τραυματίας στο “Παπανικολάου”

ΕΘΝΙΚΑ 21 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Αυτός είναι ο πιλότος που θα πετάξει στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου για πρώτη φορά με F16 Viper

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη: “Αποκαλυπτήρια πολιτικής υποκρισίας”

Περιπολικό αστυνομίας
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 20 ώρες πριν

Κιλκίς: Χειροπέδες σε δύο άνδρες για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης – Δείτε φωτο

LIFESTYLE 18 ώρες πριν

Δημήτρης Παπανώτας: “Όποιος έχει απορίες για τη σεξουαλική μου ταυτότητα να με πάρει τηλέφωνο να με ρωτήσει”

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 15 ώρες πριν

Καβάλα: Ποινή φυλάκισης 6,5 ετών στον καθηγητή που κατήγγειλε μαθήτρια για ασέλγεια