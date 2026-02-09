MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Εργασίες συντήρησης οδοφωτισμού στην ΕΟ Θεσσαλονίκης – Έδεσσας σήμερα και αύριο – Σε ποια σημεία

Φωτογραφία: Freepik
|
THESTIVAL TEAM

Εργασίες συντήρησης οδοφωτισμού στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Έδεσσας θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου και την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026 κατά τις ώρες 07.00 – 15.00 και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στο τμήμα της οδού από το Αστυνομικό Μέγαρο έως την εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης (γέφυρα Φιλίππου), στην κεντρική νησίδα (εκ περιτροπής) με τμηματικό αποκλεισμό της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας. Οι εργασίες θα εκτελεστούν κατά τις πρωινές ώρες στο ρεύμα εισόδου της πόλης και κατά τις μεσημεριανές ώρες στο ρεύμα εξόδου.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 8 λεπτά πριν

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη υπάλληλος περιπτέρου που πούλησε τσιγάρα σε ανήλικη

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 9 ώρες πριν

Κέρκυρα: “Ξήλωσε” την πεζογέφυρα η κακοκαιρία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Νέο gov.gr: Από σημείο αναφοράς σε έξυπνο εργαλείο – O μετασχηματισμός της σχέσης πολίτη–κράτους

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Χαρακόπουλος: Η κυβέρνηση ανεβάζει ρυθμούς προχωρώντας τις μεταρρυθμίσεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Εργασίες τοποθέτησης στηθαίων ασφαλείας στην Εθνική Οδό 2 Θεσσαλονίκης – Έδεσσας σήμερα και αύριο – Δείτε πού

MEDIA NEWS 13 ώρες πριν

Survivor: Με ποια κριτήρια θα βγει η πρώτη υποψηφιότητα;