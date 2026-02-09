Εργασίες συντήρησης οδοφωτισμού στην ΕΟ Θεσσαλονίκης – Έδεσσας σήμερα και αύριο – Σε ποια σημεία

Εργασίες συντήρησης οδοφωτισμού στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Έδεσσας θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου και την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026 κατά τις ώρες 07.00 – 15.00 και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στο τμήμα της οδού από το Αστυνομικό Μέγαρο έως την εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης (γέφυρα Φιλίππου), στην κεντρική νησίδα (εκ περιτροπής) με τμηματικό αποκλεισμό της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας. Οι εργασίες θα εκτελεστούν κατά τις πρωινές ώρες στο ρεύμα εισόδου της πόλης και κατά τις μεσημεριανές ώρες στο ρεύμα εξόδου.



Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.