Eργασίες συντήρησης οδοφωτισμού και τοποθέτησης στηθαίων σήμερα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Τις παρακάτω εργασίες συντήρησης στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης- Νέων Μουδανιών θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας:

1. Σήμερα, Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026, κατά τις ώρες 07.00-14.00, εργασίες συντήρησης οδοφωτισμού, στο τμήμα από το ύψος της γέφυρας της Νέας Ελβετίας και σε απόσταση περίπου 300 μ. στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Χαλκιδική, με τμηματικό αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας.  

2. Την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου και το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026, από τις 08.30 π.μ. έως τη δύση του ηλίου, εργασίες τοποθέτησης μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας στην κεντρική νησίδα της οδού στο ρεύμα προς Χαλκιδική, περίπου στη Χ.Θ. 57+000, στην είσοδο προς τα Μουδανιά. Οι εργασίες θα απαιτήσουν αποκλεισμό της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

Eργασίες αποσυναρμολόγησης – συναρμολόγησης στηθαίων στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Ν.Μουδανιών

Εργασίες αποσυναναρμολόγησης -συναρμολόγησης στηθαίων στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης- Νέων Μουδανιών θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σήμερα, Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026 και στιςδύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας, από τη Χ.Θ. 40+200 έως τη Χ.Θ. 41+000.

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν από τις 07.00 π.μ. έως τη δύση του ηλίου ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Μουδανιών ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

Θεσσαλονίκη

