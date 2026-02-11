Εργασίες συντήρησης οδοφωτισμού και σήμερα στην 4η Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης – Ωραιοκάστρου

Εργασίες συντήρησης στο δίκτυο οδοφωτισμού στην 4η Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης – Ωραιοκάστρου πραγματοποιεί και σήμερα η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Οι εργασίες θα εκτελούνται έως και την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026, κατά τις ώρες 08.00-16.00 και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για εργασίες τοποθέτησης ιστών οδοφωτισμού και φωτιστικών στην 4η Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης- Ωραιοκάστρου, στο τμήμα Ωραιόκαστρο- Μελισσοχώρι, από τη διασταύρωση προς τον οικισμό Άγιο Δημήτριο έως την είσοδο του Μελισσοχωρίου

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.