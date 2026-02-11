MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Εργασίες συντήρησης οδοφωτισμού και σήμερα στην 4η Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης – Ωραιοκάστρου

Φωτογραφία: Freepik
|
THESTIVAL TEAM

Εργασίες συντήρησης στο δίκτυο οδοφωτισμού στην 4η Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης – Ωραιοκάστρου πραγματοποιεί και σήμερα η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Οι εργασίες θα εκτελούνται έως και την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026, κατά τις ώρες 08.00-16.00 και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για εργασίες τοποθέτησης ιστών οδοφωτισμού και φωτιστικών στην 4η Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης- Ωραιοκάστρου, στο τμήμα Ωραιόκαστρο- Μελισσοχώρι, από τη διασταύρωση προς τον οικισμό Άγιο Δημήτριο έως την είσοδο του Μελισσοχωρίου

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 20 ώρες πριν

Έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός Μάγδα Λέκκα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 13 ώρες πριν

Άλεν ενόψει Μπιλμπάο: Να αντιμετωπίσουμε σοβαρά τον αγώνα – Παλεύουμε για να βγούμε πρώτοι

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 13 ώρες πριν

Άρτα: Εντερική απόφραξη οδήγησε στον θάνατο την 35χρονη μητέρα δύο εβδομάδες αφού γέννησε

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 16 ώρες πριν

Άρτα: Αύριο η κηδεία της 34χρονης που πέθανε ενώ θήλαζε το νεογέννητο μωρό της

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 14 ώρες πριν

Βίντεο: Ρώσος πρώην δήμαρχος βρήκε βομβιστές από τη Θεσσαλονίκη και έβαλαν εμπρηστικό μηχανισμό στα Χανιά

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου στον βυθό του 6ου προβλήτα