Εργασίες συντήρησης οδικού ηλεκτροφωτισμού σήμερα στην Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης- Μηχανιώνας

Εργασίες συντήρησης οδικού ηλεκτροφωτισμού στην 27η Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης- Μηχανιώνας θα πραγματοποιήσει η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σήμερα Πέμπτη 5 Μαρτίου και αύριο Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026, κατά τις ώρες 08.00-16.00 και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για εργασίες στο τμήμα της οδού από τη διασταύρωση του αεροδρομίου έως τη διασταύρωση Τριλόφου – Επανομής.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.