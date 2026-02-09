MENOY

Εργασίες συντήρησης οδικού ηλεκτροφωτισμού σήμερα στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής – Σε ποια διασταύρωση

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Εργασίες συντήρησης οδοφωτισμού στην οδό Μαρίνου Αντύπα και στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής (κοντά στη διασταύρωση με την οδό Μαρίνου Αντύπα) θα πραγματοποιήσει η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2026, κατά τις ώρες 08.00-15.00 και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

