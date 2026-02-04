MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Εργασίες συντήρησης οδικού ηλεκτροφωτισμού και σήμερα στην Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης- Μηχανιώνας

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Τις εργασίες συντήρησης οδικού ηλεκτροφωτισμού στην 27η Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης- Μηχανιώνας συνεχίζει η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου έως και την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026, κατά τις ώρες 08.00-16.00 και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για εργασίες επί της 27ης Επαρχιακής Οδού Θεσσαλονίκης- Μηχανιώνας, από τη διασταύρωση του αεροδρομίου έως τη διασταύρωση Τριλόφου – Επανομής.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 11 ώρες πριν

Φαίδρα Δρούκα: Αν και έχουμε πολλά χαρίσματα σαν λαός, πιστεύω ότι είμαστε ρατσιστές

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Εντατικοί τροχονομικοί έλεγχοι για τη χρήση κράνους στην Κ. Μακεδονία – 19 παραβάσεις σε 591 ελέγχους

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 16 ώρες πριν

Πατέρας της 16χρονης Λόρα: “Συνεχίστε να την ψάχνετε, βοήθησα αρκετά” – Στο μικροσκόπιο νεαρός άνδρας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Δημήτρης Νατσιός: Αποδεικνύεται ότι είμαστε από μαϊμούδες; Βλασφημία να δέχεσαι ότι ο άνθρωπος κατάγεται από ζώο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 17 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Σύγκρουση τριών οχημάτων στο Ωραιόκαστρο – Κυκλοφοριακά προβλήματα στην περιοχή

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 1 ώρα πριν

“Βόμβα” από τον Μιχάλη Ζαμπίδη: Επιστρέφει στα ρινγκ για αγώνα με τον Μεϊγουέδερ στο ΟΑΚΑ – Πότε θα γίνει