Εργασίες συντήρησης και σήμερα στη 2η Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης – Ασβεστοχωρίου – Χορτιάτη – Κορυφής Κισσού
Τις παρακάτω εργασίες συντήρησης στη 2η Επαρχιακή Οδό (Θεσσαλονίκης – Ασβεστοχωρίου – Χορτιάτη – Κορυφής Κισσού) πραγματοποιεί η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και σήμερα, Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026, με ώρα έναρξης στις 07.00 π.μ. και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες:
1. Αποκατάσταση οδοστρώματος και χωματουργικές εργασίες εντός του οικισμού Πεύκων, στο οδικό τμήμα μεταξύ των οδών Αγίας Σοφίας και Λορέντζου Μαβίλη (εμπορικά καταστήματα «ΜΑΣΟΥΤΗΣ» και «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ») με κατεύθυνση από Θεσσαλονίκη και με αποκλεισμό μίας λωρίδας κυκλοφορίας.
2. Αποκατάσταση στηθαίων ασφαλείας, στο οδικό τμήμα πριν τη διασταύρωση για Φίλυρο με κατεύθυνση από Θεσσαλονίκη και με αποκλεισμό μίας λωρίδας κυκλοφορίας
Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.
