MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Εργασίες συντήρησης και σήμερα στη 2η Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης – Ασβεστοχωρίου – Χορτιάτη – Κορυφής Κισσού

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Τις παρακάτω εργασίες συντήρησης στη 2η Επαρχιακή Οδό (Θεσσαλονίκης – Ασβεστοχωρίου – Χορτιάτη – Κορυφής Κισσού) πραγματοποιεί η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και σήμερα, Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026, με ώρα έναρξης στις 07.00 π.μ. και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες:

1. Αποκατάσταση οδοστρώματος και χωματουργικές εργασίες εντός του οικισμού Πεύκων, στο οδικό τμήμα μεταξύ των οδών Αγίας Σοφίας και Λορέντζου Μαβίλη (εμπορικά καταστήματα «ΜΑΣΟΥΤΗΣ» και «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ») με κατεύθυνση από Θεσσαλονίκη και με αποκλεισμό μίας λωρίδας κυκλοφορίας.

2. Αποκατάσταση στηθαίων ασφαλείας, στο οδικό τμήμα πριν τη διασταύρωση για Φίλυρο με κατεύθυνση από Θεσσαλονίκη και με αποκλεισμό μίας λωρίδας κυκλοφορίας

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 10 ώρες πριν

Ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν: “Κάναμε σημαντική πρόοδο” δηλώνει ο ΥΠΕΞ του Ομάν

ΠΑΙΔΕΙΑ 11 ώρες πριν

Έναρξη εαρινού εξαμήνου στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο του Δήμου Θεσσαλονίκης

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 13 ώρες πριν

Έβρος: Συνεχής μάχη στις πλημμυρισμένες περιοχές – Τόνοι νερού πέφτουν από το φράγμα του Ιβαϊλογκραντ – Δείτε βίντεο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Οδηγούσε μεθυσμένος και ενεπλάκη σε τροχαίο στο κέντρο

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 1 ώρα πριν

Εργασίες συντήρησης και σήμερα στη 2η Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης – Ασβεστοχωρίου – Χορτιάτη – Κορυφής Κισσού

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 12 ώρες πριν

Θρίλερ στη Χαλκιδική: Βρέθηκαν ανθρώπινα μέλη μέσα σε σακούλες στον Γλαρόκαβο