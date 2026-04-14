Εργασίες συντήρησης και κοπής πρασίνου από σήμερα στο παράπλευρο οδικό δίκτυο της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών

Εργασίες συντήρησης και κοπής πρασίνου στο παράπλευρο οδικό δίκτυο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης–Νέων Μουδανιών θα πραγματοποιήσει η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο της βελτίωσης της οδικής ασφάλειας.

Οι εργασίες θα εκτελεστούν από την Τρίτη 14 Απριλίου 2026 έως και την Παρασκευή 17 Απριλίου 2026, καθώς και τη Δευτέρα 20 Απριλίου 2026, με ώρα έναρξης στις 06.30 π.μ. και έως τη δύση του ηλίου, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για εργασίες κοπής και απομάκρυνσης βλάστησης αποκλειστικά στο παράπλευρο οδικό δίκτυο της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης– Νέων Μουδανιών, στο ύψος του κόμβου Κασσανδρείας, χωρίς επέμβαση στην κύρια αρτηρία. Επισημαίνεται ότι τα συνεργεία που θα εκτελούν τις εργασίες θα είναι κινητά και ο χρόνος αποκλεισμού κάθε οδικού τμήματος θα είναι περιορισμένος.

Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης - Νέων Μουδανιών Εργασίες συντήρησης

