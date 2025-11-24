MENOY

Εργασίες συντήρησης ηλεκτροφωτισμού στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Έδεσσας από αύριο

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Εργασίες συντήρησης ηλεκτροφωτισμού στην Εθνική Οδό  Θεσσαλονίκης – Έδεσσας θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από την Τρίτη 25 Νοεμβρίου έως και την Παρασκεύη 28 Νοεμβρίου, κατά τις ώρες 08.00-16.00, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες

Πρόκειται για εργασίες συντήρησης ηλεκτροφωτισμού στο τμήμα της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Έδεσσας από τον κόμβο της Σίνδου έως τη Χαλκηδόνα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας (εκ περιτροπής), με τμηματικό αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας. 

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Χαλκηδόνας ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

