Εργασίες συντήρησης ηλεκτροφωτισμού στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Έδεσσας από σήμερα

Εργασίες συντήρησης ηλεκτροφωτισμού στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Έδεσσας θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έως και την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, κατά τις ώρες 08.00-16.00, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες

Πρόκειται για εργασίες συντήρησης ηλεκτροφωτισμού στο τμήμα της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Έδεσσας από τον κόμβο της Σίνδου έως τη Χαλκηδόνα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας (εκ περιτροπής), με τμηματικό αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Χαλκηδόνας, ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.