Εργασίες οδικής σήμανσης σήμερα στην 4η επ. Οδό Θεσσαλονίκης-Ωραιοκάστρου και στην 10η επ. Οδό Δρυμού-Λητής
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Εργασίες οδικής σήμανσης στην 4η Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης- Ωραιοκάστρου και στην 10η Επαρχιακή Οδό Δρυμού -Λητής θα πραγματοποιήσει η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026 και με διάρκεια δεκαπέντε (15) ημερών , με ώρα έναρξης στις 07.00 π.μ. και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.
Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.
