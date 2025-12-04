MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Εργασίες κοπής πρασίνου στο παράπλευρο οδικό δίκτυο της εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης σήμερα και αύριο

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Εργασίες συντήρησης/κοπής πρασίνου επί του ερείσματος στο παράπλευρο οδικό δίκτυο της εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σήμερα, Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου και την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025, από τις 06.00 π.μ. έως τη δύση του ηλίου και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Τα συνεργεία που θα εκτελούν τις συγκεκριμένες εργασίες είναι κινητά και ο χρόνος αποκλεισμού του οδικού τμήματος θα είναι σχετικά μικρός.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης και με το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ 16 ώρες πριν

Κανονικά η φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου με συναυλία του Ρέμου σήμερα στην Αριστοτέλους παρά την πιθανότητα βροχής

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

Π. Παππάς για Γεωργιάδη: “Μπορεί να είναι εργατικός αλλά στην πραγματικότητα είναι αναποτελεσματικός”

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 20 ώρες πριν

Πόσο ακριβότερο θα είναι το κρέας για το γιορτινό τραπέζι

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 23 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Στους δρόμους με μηχανοκίνητες πορείες σήμερα οδηγοί ταξί και πωλητές λαϊκών αγορών

LIFESTYLE 11 ώρες πριν

Έξαλλος ο Αντώνης Ρέμος: “Λένε μ…ς, ο Παντελής Παντελίδης ήταν πάντα ο μικρός μου αδερφός”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 15 ώρες πριν

Κρήτη: Με φορτηγά μετέφεραν 230 μετανάστες από τις παραλίες – Έφτασαν πέντε λέμβοι σε λίγες ώρες