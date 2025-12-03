MENOY

Εργασίες κοπής πρασίνου στο παράπλευρο οδικό δίκτυο της εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Eργασίες συντήρησης/κοπής πρασίνου επί του ερείσματος στο παράπλευρο οδικό δίκτυο της εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου και την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025, από τις 06.00 π.μ. έως τη δύση του ηλίου και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Τα συνεργεία που θα εκτελούν τις συγκεκριμένες εργασίες είναι κινητά και ο χρόνος αποκλεισμού του οδικού τμήματος θα είναι σχετικά μικρός.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης και με το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

