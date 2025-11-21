MENOY

Εργασίες κοπής πρασίνου στην Εθνική Οδό 2 Θεσσαλονίκης – Έδεσσας από την Τρίτη

Τις εργασίες κοπής πρασίνου στην Εθνική Οδό 2 Θεσσαλονίκης – Έδεσσας θα συνεχίσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από την Τρίτη 25 Νοεμβρίου έως και την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025, από τις 06.30 π.μ. έως τη δύση του ηλίου ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες

Πρόκειται για εργασίες στην κεντρική νησίδα της Ε.Ο.2 Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, στο τμήμα από τη γέφυρα του Δενδροποτάμου (Χ.Θ. 3+500) μέχρι τον οικισμό της Χαλκηδόνας (Χ.Θ. 31+000) με αποκλεισμό της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας, ανά κατεύθυνση, τμηματικά.

Στα τμήματα από τον ισόπεδο κόμβο Σίνδου (Χ.Θ. 12+000) έως τον ισόπεδο κόμβο Αγίου Αθανασίου (Χ.Θ. 16+000) και από τον ισόπεδο κόμβο Γέφυρας (Χ.Θ. 23+400) έως τον οικισμό Χαλκηδόνας (Χ.Θ. 31+000) οι εργασίες θα γίνουν με αποκλεισμό των δύο αριστερών λωρίδων, ταυτόχρονα και στις δύο κατευθύνσεις.

Σημειώνεται ότι τα συνεργεία που θα εκτελούν τις παραπάνω εργασίες είναι κινητά και ότι το χρονικό διάστημα αποκλεισμού κάθε οδικού τμήματος θα είναι σχετικά μικρό.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης και με το Τμήμα Τροχαίας Χαλκηδόνας ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

Θεσσαλονίκη

