Εργασίες κοπής πρασίνου στη Νέα Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Έδεσσας

Φωτογραφία: Intime
Τις εργασίες κοπής πρασίνου στη Νέα Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Έδεσσας (Παράκαμψη Παραλίμνης) θα παρατείνει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έως και την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου, από τις 06.30 π.μ. έως τη δύση του ηλίου ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες

Οι εργασίες πραγματοποιούνται στο έρεισμα της οδού, με αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας, ανά κατεύθυνση και τμηματικά. Σημειώνεται ότι τα συνεργεία που θα εκτελούν τις παραπάνω εργασίες είναι κινητά και ότι το χρονικό διάστημα αποκλεισμού κάθε οδικού τμήματος θα είναι σχετικά μικρό.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Χαλκηδόνας και το Τμήμα Τροχαίας Πέλλας ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

