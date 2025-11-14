Εργασίες κοπής πρασίνου σήμερα στην Εθνική Οδό 2 Θεσσαλονίκης- Έδεσσας

Εργασίες κοπής πρασίνου στην Εθνική Οδό 2 Θεσσαλονίκης – Έδεσσας θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου και από την Τρίτη 18 Νοεμβρίου έως και την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025, από τις 06.30 π.μ. έως τη δύση του ηλίου ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες

Συγκεκριμένα, οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν κατά μήκος της Ε.Ο.2 Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, στο τμήμα από τη γέφυρα του Δενδροποτάμου (Χ.Θ. 3+500) μέχρι τον οικισμό της Χαλκηδόνας (Χ.Θ. 31+000) επί της κεντρικής νησίδας της οδού, με αποκλεισμό της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας, ανά κατεύθυνση, τμηματικά.

Στα τμήματα από τον ισόπεδο κόμβο Σίνδου (Χ.Θ. 12+000) έως τον ισόπεδο κόμβο Αγίου Αθανασίου (Χ.Θ. 16+000) και από τον ισόπεδο κόμβο Γέφυρας (Χ.Θ. 23+400) έως τον οικισμό Χαλκηδόνας (Χ.Θ. 31+000) οι εργασίες θα γίνουν με αποκλεισμό των δύο αριστερών λωρίδων, ταυτόχρονα και στις δύο κατευθύνσεις.

Σημειώνεται ότι τα συνεργεία που θα εκτελούν τις παραπάνω εργασίες είναι κινητά και ότι το χρονικό διάστημα αποκλεισμού κάθε οδικού τμήματος θα είναι σχετικά μικρό.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης και με το Τμήμα Τροχαίας Χαλκηδόνας ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.