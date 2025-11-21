MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Εργασίες κοπής πρασίνου και σήμερα στη Νέα Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Έδεσσας

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Τις εργασίες κοπής πρασίνου στη Νέα Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Έδεσσας (Παράκαμψη Παραλίμνης) συνεχίζει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έως και σήμερα Παρασκευή 21 Νοεμβρίου, από τις 06.30 π.μ. έως τη δύση του ηλίου ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες

Οι εργασίες πραγματοποιούνται στο έρεισμα της οδού, με αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας, ανά κατεύθυνση και τμηματικά. Σημειώνεται ότι τα συνεργεία που θα εκτελούν τις παραπάνω εργασίες είναι κινητά και ότι το χρονικό διάστημα αποκλεισμού κάθε οδικού τμήματος θα είναι σχετικά μικρό.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Χαλκηδόνας και το Τμήμα Τροχαίας Πέλλας ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

MEDIA NEWS 12 ώρες πριν

First Dates: Θα καταφέρει να τη γοητεύσει ή να την κάνει να χάσει την ψυχραιμία της;

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 20 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: 49χρονος επιτέθηκε σε αστικό λεωφορείο με πέτρες

ΔΙΕΘΝΗ 14 ώρες πριν

Μέγκαν Μαρκλ για πρίγκιπα Χάρι: Κανείς στον κόσμο δεν με αγαπάει περισσότερο από εκείνον – Τόσο ολοκληρωτικά και έντονα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 9 ώρες πριν

Κωνσταντοπούλου: Hμουν πάντα με την πλευρά της ενημέρωσης ενώ εσείς με αυτή της προπαγάνδας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 18 ώρες πριν

Χαλκιδική: Αγέλη λύκων στα Ελαιοχώρια – Προβληματισμένοι οι κάτοικοι

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 21 ώρες πριν

Προ των πυλών τα νέα μέτρα ενίσχυσης εισοδήματος – Κατατίθεται σήμερα το τελικό σχέδιο του προϋπολογισμού του 2026