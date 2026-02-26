Εργασίες κλάδευσης δέντρων σήμερα στην Εθνική Οδό 2  Θεσσαλονίκης- Έδεσσας

Εργασίες κλάδευσης πλατάνου θα πραγματοποιήσει η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην Εθνική Οδό 2 Θεσσαλονίκης – Έδεσσα, κατά μήκος της οδού Μοναστηρίου (περίπου στο νούμερο 322), στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Έδεσσα, μεταξύ της οδού Δενδροποτάμου και του Μεγάρου της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης σήμερα, Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου κατά τις ώρες 08.00 -13.00 και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.