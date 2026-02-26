MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Εργασίες κλάδευσης δέντρων σήμερα στην Εθνική Οδό 2  Θεσσαλονίκης- Έδεσσας

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Εργασίες κλάδευσης πλατάνου θα πραγματοποιήσει η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην Εθνική Οδό 2 Θεσσαλονίκης – Έδεσσα, κατά μήκος της οδού Μοναστηρίου (περίπου στο νούμερο 322), στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Έδεσσα, μεταξύ της οδού Δενδροποτάμου και του Μεγάρου της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης σήμερα, Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου κατά τις ώρες 08.00 -13.00 και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση  με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Νέο βίντεο από Γαστούνη: Οι Ρομά συνεχίζουν να βανδαλίζουν το περίπτερο ακόμη και μετά την άφιξη της Αστυνομίας

ΠΑΙΔΕΙΑ 22 λεπτά πριν

Αναβαθμίζεται με δενδροφυτεύσεις το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Φυτεύονται 500 δενδρύλλια

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Ξεκινά η ενεργοποίηση ιδιωτών κτηνιάτρων για την αντιμετώπιση της ευλογιάς

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 22 ώρες πριν

Αηδονά: Δεν έχουμε αντίρρηση για το δημοψήφισμα, υποστηρίζουμε την ανάπλαση της ΔΕΘ και θα τη χρηματοδοτήσουμε

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Φάρσα το τηλεφώνημα για βόμβα στα δικαστήρια της Ευελπίδων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 19 ώρες πριν

Κώστας Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση μετέτρεψε την εξεταστική επιτροπή από μέσο διαλεύκανσης σε μέσο συγκάλυψης