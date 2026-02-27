Εργασίες κλάδευσης δέντρων και σήμερα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Σερρών

Συνεχίζονται και σήμερα οι εργασίες κλάδευσης δέντρων στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Σερρών θα πραγματοποιήσει η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας οι οποίες ξεκίνησαν χθες, Πέμπτη και θα συνεχιστούν για μία εβδομάδα, με ώρα έναρξης στις 07.00 π.μ. και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται με αποκλεισμό μίας λωρίδας κυκλοφορίας.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Λητής ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.