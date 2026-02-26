Εργασίες κλάδευσης δέντρων για μία εβδομάδα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Σερρών
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Εργασίες κλάδευσης δέντρων στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Σερρών θα πραγματοποιήσει η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου και με διάρκεια μίας εβδομάδας, με ώρα έναρξης στις 07.00 π.μ. και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.
Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται με αποκλεισμό μίας λωρίδας κυκλοφορίας.
Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Λητής ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.
