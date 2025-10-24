MENOY

Εργασίες καθαρισμού σήμερα στην Επαρχιακή Οδό Ν. Μουδανιών – Κύκλωμα Κασσάνδρας

Φωτογραφία: Intime
Εργασίες καθαρισμού από φερτά υλικά και αυτοφυή βλάστηση στην Επαρχιακή Οδό Νέων Μουδανιών – Κύκλωμα Κασσάνδρας θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σήμερα, Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025, από τις 7.00 το πρωί έως τη δύση του ηλίου, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Συγκεκριμένα, οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν από κινητά συνεργεία στον κλάδο εξόδου του ανισόπεδου κόμβου Α/Κ Νέας Φώκαιας – Σάνη, στη Χ.Θ. 14+250, στο αριστερό έρεισμα, με αποκλεισμό της αντίστοιχης λωρίδας κυκλοφορίας τμηματικά. Ο χρόνος αποκλεισμού του οδικού τμήματος θα είναι σχετικά μικρός και σύμφωνα με την εξέλιξη των εργασιών.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας  Μουδανιών ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

Χαλκιδική

