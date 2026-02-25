MENOY

Εργασίες καθαρισμού και συντήρησης και σήμερα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης- Νέων Μουδανιών

Φωτογραφία: Intime
|
Τις εργασίες καθαρισμού από φερτά υλικά και αυτοφυή βλάστηση στα ερείσματα και στις επενδεδυμένες τάφρους στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης- Ν.Μουδανιών και στην Επαρχιακή Οδό Νέων Μουδανιών- Κύκλωμα Κασσάνδρας συνεχίζει και σήμερα η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι εργασίες θα εκτελούνται έως και την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026, από τις 07.00 π.μ. έως τη δύση του ηλίου, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Οι εργασίες θα εκτελεστούν σε όλο το μήκος συγκεκριμένων οδικών αξόνων από κινητά συνεργεία εκατέρωθεν του οδοστρώματος κυκλοφορίας της οδού και στις δύο κατευθύνσεις, με αποκλεισμό της αντίστοιχης λωρίδας κυκλοφορίας τμηματικά. Επισημαίνεται ότι ο χρόνος αποκλεισμού των οδικών τμημάτων για την εκτέλεση των εργασιών θα είναι σχετικά μικρός και σύμφωνα με την εξέλιξη των εργασιών.

2) Επίσης, η Υπηρεσία θα πραγματοποιήσει εργασίες τοποθέτησης μεταλλικών στηθαίων αρχικά επί της Επαρχιακής Οδού Θεσσαλονίκης – Κασσανδρείας, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη και στη Χ.Θ. 6,00 (γέφυρα Ποτίδαιας) και στη συνέχεια επί της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Ν.Μουδανιών, στο ρεύμα προς Νέα Μουδανιά, Χ.Θ. 44,00, έως και την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026, από τις 09.30 π.μ. έως τη δύση του ηλίου, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης καθώς και με τα Τμήματα Τροχαίας Μουδανιών και Θέρμης, ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

