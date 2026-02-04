MENOY

Εργασίες καθαρισμού και σήμερα στην Εθνική Οδό 2 Θεσσαλονίκης – Έδεσσας

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Εργασίες καθαρισμού της κεντρικής νησίδας και των ρείθρων της κεντρικής νησίδας στην Εθνική Οδό 2 Θεσσαλονίκης – Έδεσσας πραγματοποιεί και σήμερα η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Οι εργασίες θα εκτελούνται έως και την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026, από τις 07.00 π.μ. έως τη δύση του ηλίου, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες

Συγκεκριμένα, πρόκειται για εργασίες στο τμήμα της οδού από τον κόμβο Βαλτοχωρίου (Χ.Θ. 28+000 περίπου) έως και πριν τον κόμβο Παρθενίου (Χ.Θ. 29+500 περίπου), με αποκλεισμό μόνο της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Έδεσσα.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Χαλκηδόνας ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

