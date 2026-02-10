MENOY

Εργασίες καθαρισμού από τον οικισμό της Αυγής έως τα όρια του Νομού Σερρών από αύριο

Εργασίες καθαρισμού και απομάκρυνσης φερτών υλικών στην Επαρχιακή Οδό 11 (στο τμήμα από τον οικισμό της Αυγής έως τα όρια του Νομού Σερρών) θα πραγματοποιήσει η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου έως και την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026, με ώρα έναρξης στις 08.00 π.μ. και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.    

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Λητής ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

