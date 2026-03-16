Εργασίες καθαρισμού από σήμερα στην ΕΟ Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών και στην Επαρχιακή Οδό Ν. Μουδανιών – Κύκλωμα Κασσάνδρας

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Τις εργασίες καθαρισμού από φερτά υλικά και αυτοφυή βλάστηση στα ερείσματα και στις επενδεδυμένες τάφρους στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης- Νέων Μουδανιών και στην Επαρχιακή Οδό Νέων Μουδανιών- Κύκλωμα Κασσάνδρας θα συνεχίσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από τη Δευτέρα 16 Μαρτίου έως και την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026, από τις 07.00 π.μ. έως τη δύση του ηλίου, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Οι εργασίες θα εκτελούνται σε όλο το μήκος συγκεκριμένων οδικών αξόνων από κινητά συνεργεία εκατέρωθεν του οδοστρώματος κυκλοφορίας της οδού και στις δύο κατευθύνσεις, με αποκλεισμό της αντίστοιχης λωρίδας κυκλοφορίας τμηματικά. Επισημαίνεται ότι ο χρόνος αποκλεισμού των οδικών τμημάτων για την εκτέλεση των εργασιών θα είναι σχετικά μικρός και σύμφωνα με την εξέλιξη των εργασιών.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης καθώς και με τα Τμήματα Τροχαίας Μουδανιών και Θέρμης, ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

Εργασίες

