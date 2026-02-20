MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Εργασίες επισκευής φωτεινής σηματοδότησης σήμερα σε διασταύρωση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης – Για ποιες ώρες

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Εργασίες για την επισκευή φωτεινής σηματοδότησης (αντικατάσταση ιστού) στον κόμβο Π. Π. Γερμανού- Α. Σβώλου στη Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026 κατά τις ώρες 08.30 π.μ.- 10.00 π.μ. και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Επισημαίνεται ότι κατά την εκτέλεση των εργασιών οι φωτεινοί σηματοδότες του κόμβου θα βρίσκονται εκτός λειτουργίας και η ρύθμιση της κυκλοφορίας των οχημάτων θα γίνεται από τροχονόμο της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 6 ώρες πριν

Τουρκία: 21χρονη χτυπήθηκε από λεωφορείο ενώ την κυνηγούσε αδέσποτος σκύλος, δίνει μάχη για τη ζωή της

ΥΓΕΙΑ 18 ώρες πριν

Τα ποτά που περιέχουν ζάχαρη συνδέονται με το άγχος στους εφήβους – Τι έδειξε μελέτη

LIFESTYLE 19 ώρες πριν

Χέιλι Μπίμπερ για τη δημόσια εικόνα της: Είναι ψυχικά εξαντλητικό το να προσπαθείς να ικανοποιείς τους πάντες

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Την Τρίτη νέα συνάντηση για τα κάγκελα στο Ανάκτορο του Γαλερίου – “Πληγώνεται καθημερινά το μνημείο”, λέει η Τ. Πρωτοψάλτη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 8 ώρες πριν

Μπράντ Πιτ: Χαλαρός και χαμογελαστός στην Ύδρα για τη νέα του ταινία – Δείτε βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 19 ώρες πριν

Σ. Φάμελλος: Η κυβέρνηση εξαπάτησε τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και τώρα την εκδικείται με λουκέτα