Εργασίες εγκατάστασης δικτύου οδικού ηλεκτροφωτισμού από σήμερα στην Παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης- Καβάλας

Εργασίες εγκατάστασης δικτύου οδικού ηλεκτροφωτισμού στην Παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης- Καβάλας, στο ύψος του Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνας Μοδίου, πραγματοποιεί η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου έως και την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025, κατά τις ώρες 08.00-16.00 και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Επίσης, η Υπηρεσία την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου έως τις 4.00 το απόγευμα πραγματοποιεί εργασίες αποξήλωσης διαφημιστικών πινακίδων τύπου ΠΙΖΑ στην 27η Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης- Νέας Μηχανιώνας (στο ύψος της πεζογέφυρας του ΕΠΑΛ Θέρμης και στη διασταύρωση με το Καζίνο).

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης και με το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των εργασιών.