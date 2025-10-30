MENOY

Εργασίες εγκατάστασης δικτύου οδικού ηλεκτροφωτισμού και σήμερα στην Παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης- Καβάλας

Φωτογραφία: Freepik
THESTIVAL TEAM

Εργασίες εγκατάστασης δικτύου οδικού ηλεκτροφωτισμού στην Παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης- Καβάλας, στο ύψος του Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνας Μοδίου, πραγματοποιεί η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έως και την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025, κατά τις ώρες 08.00-16.00 και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης και με το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Εργασίες

