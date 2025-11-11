MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Eργασίες διαγράμμισης στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών από αύριο

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Εργασίες διαγράμμισης στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών, στο τμήμα από τον ισόπεδο κόμβο Νέου Ρυσίου έως τον ανισόπεδο κόμβο Νέων Μουδανιών και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από αύριο, Τετάρτη 12 Νοεμβρίου έως και την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025, από τις 07.00 το πρωί έως τη δύση του ηλίου, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, με το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης και με το Τμήμα Τροχαίας Νέων Μουδανιών ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 10 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Εργασίες τοποθέτησης στηθαίων ασφαλείας και σήμερα στην Περιφερειακή Οδό

ΕΘΝΙΚΑ 9 λεπτά πριν

Θεσσαλονίκη: 107 χρόνια από τη λήξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου – Κατάθεση στεφάνων στα Συμμαχικά Κοιμητήρια – Δείτε φωτο

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 7 ώρες πριν

Φάλαινα φυσητήρας κολυμπούσε ανάμεσα σε Αντίπαρο και Σίκινο – Δείτε βίντεο

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 19 ώρες πριν

Βόλος: Καταθέσεις “φωτιά” από ανηλίκους για τον λιμενικό που κατηγορείται για ασέλγεια

LIFESTYLE 4 ώρες πριν

Λάκης Γαβαλάς: Φαντάζεσαι να είσαι με κάποιον συνέχεια και να μην έχεις απιστήσει ποτέ;

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 18 ώρες πριν

Σύγκρουση συρμού του Προαστιακού με δίκυκλο στην Αθήνα – Εγκατέλειψε το σημείο ο οδηγός