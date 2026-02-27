MENOY

Εργασίες διαγράμμισης στην Εθνική Οδό 16 Θεσσαλονίκης – Γαλάτιστας – Αρναίας – Παλαιοχωρίου

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Εργασίες διαγράμμισης στην Εθνική Οδό 16 Θεσσαλονίκης- Γαλάτιστας- Αρναίας – Παλαιοχωρίου θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από την Τρίτη 3 Μαρτίου έως και την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026, από τις 07.00 π.μ. έως τη δύση του ηλίου και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Οι εργασίες διαγράμμισης (αξονικές γραμμές και οριογραμμές) θα πραγματοποιηθούν στο τμήμα της οδού από τον κόμβο Γαλάτιστας (Χ.Θ. 41+200 περίπου) έως και τον κόμβο Αγίου Προδρόμου (Χ.Θ. 49+000 περίπου)

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Πολυγύρου ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

