Εργασίες διαγράμμισης από την ερχομένη εβδομάδα στην 28η Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης-Πλαγιαρίου-Επανομής

Εργασίες διαγράμμισης στην 28η Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης-Πλαγιαρίου-Επανομής θα πραγματοποιήσει η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου έως και τη Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου 2026, με ώρα έναρξης στις 07.30 π.μ. και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Οι εργασίες διαγράμμισης θα πραγματοποιηθούν στο τμήμα της οδού από τη σηματοδοτούμενη διασταύρωση με τη δημοτική οδό προς Νέα Μηχανιώνα έως την είσοδο στον οικισμό της Επανομής και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.