Eργασίες διαγράμμισης από σήμερα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Εργασίες διαγράμμισης στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών, στο τμήμα από τον ισόπεδο κόμβο Νέου Ρυσίου έως τον ανισόπεδο κόμβο Νέων Μουδανιών και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από σήμερα, Τετάρτη 12 Νοεμβρίου έως και την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025, από τις 07.00 το πρωί έως τη δύση του ηλίου, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, με το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης και με το Τμήμα Τροχαίας Νέων Μουδανιών, ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

Θεσσαλονίκη

