Εργασίες ασφαλτόστρωσης στην Εθνική Οδό 16 Θεσσαλονίκης – Αρναίας από την Δευτέρα

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Εργασίες ασφαλτόστρωσης και οριζόντιας σήμανσης στην Εθνική Οδό 16 Θεσσαλονίκης- Αρναίας θα πραγματοποιήσει η  Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου έως και την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, από τις 07.30 π.μ. έως τη δύση του ηλίου και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν από κινητά συνεργεία στο τμήμα της οδού από τη Χ.Θ. 51+000 έως τη Χ.Θ. 73+000. Επισημαίνεται ότι για την εκτέλεση των εργασιών δεν θα διακοπεί η κυκλοφορία σε κανένα ρεύμα και η κυκλοφορία θα διενεργείται με τη βοήθεια σηματωρών.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με τα Τμήματα Τροχαίας Πολυγύρου και Αρναίας ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

Θεσσαλονίκη

