Εργασίες ασφαλτόστρωσης σήμερα και αύριο στην Εθνική Οδό 2 Θεσσαλονίκης – Έδεσσας – Σε ποιο σημείο

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Εργασίες ασφαλτόστρωσης στην Εθνική Οδό 2 Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, στο ύψος της κοινότητας Χαλκηδόνας, θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου και την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026, από τις 06.00 π.μ. έως τη 6.00 μ.μ., ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Οι εργασίες ασφαλτόστρωσης θα πραγματοποιηθούν στο ύψος της κοινότητας Χαλκηδόνας και συγκεκριμένα στο τμήμα από τη διασταύρωση της Ε.Ο.2 Θεσσαλονίκης- Έδεσσας με την Παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Αθηνών (Χ.Θ. 31+500 περίπου) έως τον κόμβο Κουφαλίων (Χ.Θ. 32+500 περίπου) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν τμηματικά σε όλο το πλάτος του ρεύματος κυκλοφορίας, με αποκλεισμό μίας λωρίδας κατεύθυνσης ανά φορά. Συγκεκριμένα, για τα οχήματα που κινούνται από Θεσσαλονίκη προς Έδεσσα η κίνηση θα πραγματοποιείται μέσω της Ε.Ο.2 Θεσσαλονίκης- Έδεσσας και για τα οχήματα που κινούνται από Έδεσσα προς Θεσσαλονίκη η κίνηση θα πραγματοποιείται μέσω των οδών Περικλέους και Μ.Αλεξάνδρου.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Χαλκηδόνας ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

Εργασίες ασφαλτόστρωσης

