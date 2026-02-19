MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Εργασίες ασφαλτόστρωσης και σήμερα στην Εθνική Οδό 16 Θεσσαλονίκης – Γαλάτιστας – Αρναίας – Παλαιοχωρίου

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Συνεχίζονται και σήμερα, οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στην Εθνική Οδό 16 Θεσσαλονίκης- Γαλάτιστας- Αρναίας – Παλαιοχωρίου πραγματοποιεί η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έως και την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026, από τις 07.00 π.μ. έως τη δύση του ηλίου και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Οι εργασίες πραγματοποιούνται από κινητά συνεργεία στην είσοδο της Αρναίας.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με τα Τμήματα Τροχαίας Αρναίας και Πολυγύρου ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

Εργασίες ασφαλτόστρωσης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 12 ώρες πριν

Μητσοτάκης από Ινδία: Να διασφαλίσουμε ότι τα οφέλη της τεχνητής νοημοσύνης θα διανεμηθούν ισότιμα σε κάθε γωνιά της γης

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 11 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ο δυνατός αέρας έριξε φράχτη και δέντρο πάνω σε όχημα σε δημοτικό πάρκινγκ στην Τούμπα – Δείτε εικόνες

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Οι συνομιλίες μεταξύ Ρώσων και Ουκρανών αναμένεται να επαναληφθούν στη Γενεύη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 15 ώρες πριν

ΣΥΡΙΖΑ κατά Γεωργιάδη για την κόντρα με Παπαχλιμίντζο: Αυταρχισμός και αλαζονεία από τους υπουργούς της ΝΔ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 13 ώρες πριν

Όχημα με 18χρονο οδηγό αναποδογύρισε μετά από τροχαίο στο κέντρο της Λάρισας

ΥΓΕΙΑ 3 ώρες πριν

Υπέρταση: Πέντε απλές πρωινές συνήθειες για να πέσει η πίεση