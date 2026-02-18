Εργασίες ασφαλτόστρωσης και σήμερα στην Εθνική Οδό 16 Θεσσαλονίκης – Γαλάτιστας – Αρναίας – Παλαιοχωρίου

Συνεχίζονται και σήμερα, οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στην Εθνική Οδό 16 Θεσσαλονίκης- Γαλάτιστας- Αρναίας – Παλαιοχωρίου πραγματοποιεί η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έως και την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026, από τις 07.00 π.μ. έως τη δύση του ηλίου και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Οι εργασίες πραγματοποιούνται από κινητά συνεργεία στην είσοδο της Αρναίας.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με τα Τμήματα Τροχαίας Αρναίας και Πολυγύρου ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.