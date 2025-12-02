MENOY

Εργασίες ασφαλτόστρωσης και κοπής πρασίνου από σήμερα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης- Έδεσσας

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιήσει τις εξής εργασίες συντήρησης στην Εθνική Οδό 2 Θεσσαλονίκης – Έδεσσας:

1) Εργασίες ασφαλτόστρωσης στην Εθνική Οδό 2 Θεσσαλονίκης – Έδεσσας την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη και την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025 στο ρεύμα προς Έδεσσα, κατά τις ώρες 07.00-17.00, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες

Πρόκειται για εργασίες ασφαλτόστρωσης στον Κόμβο Πέλλας (Χ.Θ. 37+500 περίπου), στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη από τη Χ.Θ. 37+800 έως την Χ.Θ. 37+300 περίπου και στο ρεύμα προς Έδεσσα από τη Χ.Θ. 37+800 έως τη Χ.Θ. 37+300 περίπου. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν τμηματικά σε όλο το πλάτος του ρεύματος κυκλοφορίας και η κυκλοφορία των οχημάτων θα γίνεται εκ περιτροπής από το άλλο ρεύμα κυκλοφορίας με τη χρήση σηματοδοτών και σηματωρών. Η κυκλοφορία θα εκτραπεί στη Ν.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης Έδεσσας (Παράκαμψη Πελλαίας Χώρας) μέσω των κόμβων Χαλκηδόνας (Χ.Θ. 33+300 περίπου) και Παραλίμνης (Χ.Θ. 43+600 περίπου). Μόνο η τοπική κυκλοφορία θα διεξάγεται από το τμήμα στο οποίο εκτελούνται οι εργασίες.

2) Εργασίες κοπής πρασίνου, στο έρεισμα, κατά μήκος της Ε.Ο.2 Θεσσαλονίκης – Έδεσσας στο τμήμα από γέφυρα Δενδροποτάμου (Χ.Θ. 3+500) μέχρι τον ισόπεδο κόμβο Μελισσίου Πέλλας (Χ.Θ. 52+900), με αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας, ανά κατεύθυνση και τμηματικά, ως εξής:

– Από την Τρίτη 2.12.2025 έως και την Πέμπτη 04.12.2025 στο τμήμα της Ε.Ο.2 Θεσσαλονίκης- Έδεσσας, από τη γέφυρα Δενδροποτάμου (Χ.Θ. 3+500) μέχρι τη Χαλκηδόνα (Χ.Θ. 31+000).

– Από την Πέμπτη 04.12.2025, εφόσον ολοκληρωθούν οι παραπάνω εργασίες, έως και την Τετάρτη 10.12.2025, στο τμήμα της Ε.Ο.2 Θεσσαλονίκης-Έδεσσας από τη Χαλκηδόνα (Χ.Θ. 31+000) έως και τον ισόπεδο κόμβο Μελισσίου Πέλλας (Χ.Θ. 52+900).

Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται από τις 6.30 π.μ. έως τη δύση του ηλίου, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. Επισημαίνεται ότι τα συνεργεία που θα εκτελούν τις εργασίες είναι κινητά και ότι το χρονικό διάστημα αποκλεισμού κάθε οδικού τμήματος θα είναι σχετικά μικρό.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, με το Τμήμα Τροχαίας Πέλλας και με το Τμήμα Τροχαίας Χαλκηδόνας ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

