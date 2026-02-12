MENOY

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Eργασίες αποσυναρμολόγησης – συναρμολόγησης στηθαίων αύριο στη Μουδανιών

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Εργασίες αποσυναναρμολόγησης -συναρμολόγησης στηθαίων στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης- Νέων Μουδανιών θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026 και στις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας, από τη Χ.Θ. 40+200 έως τη Χ.Θ. 41+000.  

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν από τις 07.00 π.μ. έως τη δύση του ηλίου ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Μουδανιών ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

