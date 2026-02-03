MENOY

Εργασίες αποκατάστασης στο δίκτυο οδικού ηλεκτροφωτισμού σήμερα στην Ε.Ο. αεροδρομίου από την ΠΚΜ

Φωτογραφία: Freepik
|
THESTIVAL TEAM

Εργασίες αποκατάστασης ζημιών στο δίκτυο οδικού ηλεκτροφωτισμού στην Ε.Ο. αεροδρομίου, μεταξύ της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης- Μουδανιών και της Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής πραγματοποιεί η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2026, κατά τις ώρες 07.00-15.00 και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Οι εργασίες πραγματοποιούνται με τμηματικό αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Μουδανιών ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

