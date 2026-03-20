Εργασίες αποκατάστασης στηθαίων και σήμερα στην ΕΟ Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών

Φωτογραφία: Intime
Τις εργασίες αποκατάστασης κατεστραμμένων μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης- Νέων Μουδανιών θα συνεχίσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έως και σήμερα Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026, από τις 07.00 π.μ. έως τη δύση του ηλίου, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Πρόκειται για εργασίες από τη Χ.Θ. 40+000 έως τη Χ.Θ. 60+500, στο αριστερό ρεύμα κυκλοφορίας της οδού και στις δύο κατευθύνσεις, με αποκλεισμό της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας τμηματικά.

Επισημαίνεται ότι ο χρόνος αποκλεισμού των οδικών τμημάτων για την εκτέλεση των εργασιών θα είναι σχετικά μικρός και σύμφωνα με την εξέλιξη των εργασιών.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Μουδανιών ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

